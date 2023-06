Meta Quest 2 : baisse de prix et améliorations des performances de 26%

En plus d’annoncer le casque de réalité virtuelle Quest 3, Meta fait savoir que le prix du Quest 2 baisse. Aussi, les utilisateurs vont avoir le droit à une amélioration des performances grâce à une mise à jour logicielle.

Le Meta Quest 2 va passer de 399,99€ à 349,99€, et ce dès le 4 juin. Voici ce que Meta indique dans son communiqué de presse :

Le Meta Quest 2 a changé le visage de la réalité virtuelle lorsqu’il est apparu pour la première fois en 2020, introduisant une nouvelle ère de jeu, de fitness et bien plus encore. Ce casque représente aujourd’hui un des moyens les plus abordables d’accéder à la réalité virtuelle et nous souhaitons qu’il continue de l’être. À partir du 4 juin, nous réduisons le prix du Quest 2 à 349.99 EUR pour la version 128GB et à 399.99 EUR pour la version 256GB, afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à la magie de la réalité virtuelle tout-en-un et à notre vaste catalogue de contenus.

Une autre annonce intéressante est que Meta va proposer une mise à jour logicielle qui concernera le Quest 2 et le Quest Pro. Ils bénéficieront d’une augmentation de 26% des performances du CPU (processeur) et d’une augmentation de 19% de la vitesse du GPU (puce graphique) pour le Quest 2 et de 11% pour le Quest Pro. « Au fur et à mesure que les développeurs tireront profit de ces changements, vous pourrez vous attendre à une expérience de jeu plus fluide, à une interface utilisateur plus réactive et à un contenu plus riche sur les deux casques », explique Meta. Le groupe va aussi activer l’échelle de résolution dynamique (DRS) pour le Quest 2 et le Quest Pro, afin que les jeux et les applications puissent bénéficier d’une densité de pixels accrue, sans perte d’images.