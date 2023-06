YouTube revoit à la baisse les exigences pour la monétisation des vidéos

YouTube a opéré à des modifications en ce qui concerne l’accès à son Programme Partenaire, celui qui permet d’afficher des publicités sur les vidéos et donc de gagner de l’argent grâce à la monétisation. Les conditions d’accès ont été allégées.

À partir d’aujourd’hui, les nouvelles exigences de YouTube en matière de monétisation sont le fait d’avoir une chaîne avec au moins 500 abonnés, trois vidéos publiques validées au cours sous 90 jours et 3 000 heures de visionnages au cours de l’année écoulée. Auparavant, il fallait avoir au moins 10 000 abonnés et 4 000 heures de visionnages au cours de l’année écoulée. Autant dire que les nouvelles exigences sont beaucoup plus faciles d’accès.

Il y a également du changement en ce qui concerne la possibilité d’avoir la monétisation pour les Shorts, à savoir les courtes vidéos à la verticale. YouTube nécessite maintenant d’avoir 3 millions de vues publiques valides de Shorts en 90 jours. C’était 10 millions auparavant.

Sur son blog, YouTube explique que le déblocage de la monétisation par le biais de ces étapes permettra également de débloquer des options de financement pour les fans, telles que les adhésions, le Super Chat, les Super Stickers et les Super Remerciements. Les créateurs pourront également promouvoir leurs propres produits par l’intermédiaire de YouTube Shopping.

Il y a un élément important à prendre en compte : les nouvelles exigences concernent pour l’instant les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, Taïwan et la Corée du Sud. Les autres pays y auront droit plus tard, sans plus de précision.