Sites X : Dorcel teste la vérification de l’âge par double anonymat (et c’est pas gagné…)

Face à la pugnacité de l’administration française, qui entend bien obliger le visiteur de site X à prouver son âge avant d’entrer, plusieurs sites commencent à mettre en place des solutions en France… et il y a de quoi être franchement sceptique. Ainsi, le site Dorcel (que les plus vieux de nos lecteurs connaissent plutôt sous le nom de Marc Dorcel) est en train de mettre à l’épreuve un système de vérification de l’âge par double anonymat, en collaboration avec l’entreprise marseillaise GreenBadg. Le procédé utilisé est proprement lunaire : l’utilisateur souhaitant accéder au site X devra envoyer une copie de sa carte d’identité puis, accrochez vous au bastingage, de faire un selfie vidéo qu’une IA analysera afin de déterminer l’âge du visiteur ! Si tout se déroule bien jusque là, un QR code d’accès sera envoyé à l’utilisateur, QR code dont la validité sera de trois ans. Cette phase de test du système d’âge durera un mois, sans doute le temps de jauger son impact financier sur le site…

On se pince pour croire à la complexité de cette procédure d’accès et face à son haut niveau de risques pour la confidentialité des données. Dorcel croit-il vraiment que les visiteurs de son site vont envoyer une vidéo d’eux-mêmes pour franchir le dernier obstacle ? Sachant qu’il faudra en plus répéter tout ce chambard improbable au bout de trois ans ? Cette procédure d’accès par « double anonymat » est pourtant celle qui est actuellement préconisée par le gouvernement. On pensait du reste que le contrôle de l’âge ne concernait que les sites gratuits, mais visiblement, les sites payants seront eux aussi dans la boucle. Pour rappel, l’ARCOM va bientôt se voir dotée de la capacité à ordonner directement le blocage d’un site, sans le recours de la justice. Le secteur français de la pornographie en ligne va vivre sans doute des jours compliqués d’ici les prochains mois…