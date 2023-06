Assassin’s Creed Mirage dévoile son gameplay, avec un retour aux sources

Ubisoft a profité de son événement Forward pour dévoiler une vidéo de gameplay pour Assassin’s Creed Mirage. C’est l’occasion de voir que l’on revient aux sources de la franchise Assassin’s Creed.

La présentation s’est concentrée sur les éléments qui rappellent fortement les premiers jeux, en soulignant que les joueurs devraient toujours avoir l’impression qu’il existe un moyen discret ou sournois d’éliminer leurs cibles. L’arsenal du personnage principal Basim comprend la lame cachée, une épée, une dague, des bombes fumigènes, des fléchettes et des couteaux de lancer, qui peuvent être améliorés de différentes manières.

Selon Ubisoft, le combat direct devrait être une solution de secours lorsque la furtivité a échoué et qu’il n’y a pas d’autre choix. Il s’agit d’un changement important par rapport aux jeux Assassin’s Creed de ces dernières années, plus axés sur l’action, mais très similaire à la façon dont les premiers jeux, tels que le premier Assassin’s Creed et Assassin’s Creed 2, géraient leur gameplay.

L’histoire de Mirage se déroule dans le Bagdad du XIXe siècle et suit Basim dans une tragique histoire de passage à l’âge adulte. Basim est un voleur des rues qui devient assassin, mais il commence à avoir des visions cauchemardesques qui semblent liées à son destin.

Assassin’s Creed Mirage sera disponible le 12 octobre 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.