Avatar Frontiers of Pandora : une date de sortie et une vidéo de gameplay

L’Ubisoft Forward a été l’occasion de découvrir la date de sortie du jeu Avatar: Frontiers of Pandora, ainsi qu’une vidéo de gameplay de plus de six minutes.

Le jeu est une expérience d’action-aventure à la première personne et propose une toute nouvelle histoire. « Na’vi enlevé par la corporation militaire humaine connue sous le sigle RDA, vous avez été entraîné et modelé pour servir sa cause », indique Ubisoft. « Quinze ans plus tard, vous êtes enfin libre, mais vous êtes comme un étranger dans votre propre monde. Retissez les liens avec votre héritage perdu, découvrez ce qu’être Na’vi signifie vraiment et rejoignez d’autres clans pour protéger Pandora face à la RDA ».

Cela fait un moment que nous attendons plus de détails sur Avatar: Frontiers of Pandora. Ubisoft a partagé une première bande-annonce du jeu en juin 2021, et alors que la sortie du jeu était initialement prévue pour 2022 — peut-être pour s’aligner sur la sortie d’Avatar : la voie de l’eau en décembre 2022 — Ubisoft a repoussé le jeu en juillet pour « proposer quelque chose de parfait », a déclaré le PDG Yves Guillemot lors d’une conférence téléphonique suivant la publication des résultats financiers.

Quelle est la date de sortie pour Avatar: Frontiers of Pandora ? Ce sera le 7 décembre 2023. Le jeu sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.