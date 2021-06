[E3 2021] Ubisoft Forward : tous les jeux présentés, et la surprise Avatar (trailers)

Ubisoft a sorti la grosse artillerie lors de sa conférence Ubisoft Forward E3 2021. On démarre pied au plancher avec R6 Extraction, cette fois un pur FPS de coopération mettant des membres des forces spéciales aux prises avec des aliens et un virus pathogène (voilà qui nous dit quelque chose…). D’après les premiers retours, le jeu mélangerait avec brio les éléments traditionnels de Rainbow Six Siege et le lore de Tom Clancy. R6 Extraction sortira le 16 septembre prochain sur PC, Xbox One et PS4.

Développé par Ubisoft Annecy, Riders Republic est un jeu massivement multijoueurs qui propose des courses endiablées dans lesquelles des dizaines de joueurs pourront s’affronter, en vélo, snowboard, parapente ou bien en wingsurf ! Plus fou encore, les joueurs de différentes disciplines pourront participer aux mêmes courses et les tricks (figures) permettront d’accumuler des points et de la monnaie virtuelles (l’aspect customisation est à priori très poussé). Voilà qui promet du fun en barre. Riders Republic sortira le 2 septembre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ainsi que sur Stadia.



Far Cry 6 se montre une nouvelle fois, l’occasion de constater que Giancarlo Esposito est un sacré acteur :



Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope dévoile du gameplay sur Nintendo Switch. On retrouvera à priori la recette gagnante du premier opus, soit un tactical bien fendard avec des armes peu communes, mais les environnements ont l’air cette fois un peu plus vastes. Très prometteur. Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope sera disponible sur Nintendo Switch l’an prochain.



L’extension Watch Dogs Legion Bloodline se montre un peu plus. Après Aiden Pierce, on a aussi la confirmation du retour de Wrench, l’emblématique hacker de Watch Dogs 2. L’objectif global de cette extension/mission consistera à s’infiltrer chez Broca Tech afin de subtiliser un appareil permettant de contrôler une armée de robots tueurs.

Le premier DLC gratuit pour AC Valhalla (prévu le 2 juillet prochain) s’annonce assez consistant : nouveau mode de jeu, River Raids, Master Challenge, et une nouvelle épée à deux mains. Au passage, Ubi tease le second DLC, qui proposera cette fois un tout nouvel environnement: Paris !

On savait qu’Ubisoft avait récupéré la franchise Avatar, mais ce dont on ne pouvait pas se douter, c’est que l’éditeur français aurait la primeur des premières images en rapport avec le second volet d’Avatar (le film). Réalisé in-engine avec le moteur Snowdrop Engine de Massive, le premier trailer du jeu envoie du bois, et pour cause : Avatar: Frontier of Pandora sera uniquement disponible sur PC et consoles new-gen (PS5, Xbox Series X/S). A noter que ce titre sera uniquement jouable en vue à la première personne. Avatar : Frontier of Pandora sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC en 2022.