Ubisoft reporte la sortie de son jeu Avatar: Frontiers of Pandora

Il faudra encore patienter pour être en mesure de jouer à Avatar: Frontiers of Pandora, avec Ubisoft qui annonce un report pour la sortie. Les fans d’Avatar ont déjà connu des reports avec la sortie des films à venir et voilà maintenant que le jeu lié à la franchise connaît le même sort.

Ubisoft a d’abord annoncé qu’il travaillait sur un nouveau jeu Avatar en 2017 et il a diffusé la première bande-annonce en 2021. Il semble probable que le plan d’Ubisoft était de proposer Frontiers of Pandora cette année pour coïncider avec la sortie en décembre du film Avatar : la voie de l’eau, mais maintenant, nous devrons attendre 2023 au plus tôt pour explorer Pandora.

D’après les résultats financiers d’Ubisoft publiés aujourd’hui, la société envisage désormais de lancer son jeu au cours de la prochaine année fiscale, soit en 2023 ou 2024. « Nous nous engageons à offrir une expérience immersive de pointe qui tire pleinement parti de la technologie next-gen, car cette incroyable marque de divertissement mondiale représente une opportunité majeure sur plusieurs années pour Ubisoft », a ajouté le studio dans son annonce.

Ubisoft a également indiqué qu’il révélera l’avenir de la marque Assassin’s Creed en septembre et qu’il a repoussée à 2023 ou 2024 « un jeu premium plus petit non encore annoncé » dont la sortie était prévue en 2022 ou 2023. Cette année, la société prévoit toujours de sortir Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope le 20 octobre et le simulateur de pirates Skull and Bones le 8 novembre. D’autre part, Splinter Cell VR et Ghost Recon Frontline, deux jeux non annoncés, ont été annulés.