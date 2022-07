Avatar 2 : une nouvelle image du film nous en met plein les yeux

Entre Avatar 2 et les clichés de James Webb, il y aura sans doute bataille cette année pour savoir lequel des deux nous en aura le plus explosé la rétine. C’est une nouvelle fois le magazine Empire, qui semble décidément avoir ses entrées auprès des producteurs du film, qui publie un cliché inédit du prochain métrage de James Cameron. On y voit un jeune Na’Vi nageant sous une eau cristalline, et c’est bluffant de réalisme (ce qui est un paradoxe sachant que l’on parle ici d’un univers totalement imaginaire).

Mais qui est donc ce Na’Vi ? Il semblerait que ce soit l’un des enfants de Jake et de la belle Neytiri. A priori il ne s’agit pas de l’adolescente Kiri, qui est interprétée par Sigourney Weaver (!), mais bien de Tuk (le fils de Jake donc). Cette image sous-marine confirme aussi sans doute qu’Avatar 2 accordera une grande place aux environnements marins, ce qui est somme toute logique étant donné que les équipes techniques de Cameron ont mis au point des outils de motion-capture sous-marins considérés comme révolutionnaires dans le secteur des effets spéciaux.

Avatar2 sortira en salles le 14 décembre prochain.