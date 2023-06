[Xbox Games Showcase] Les belles surprises de Capcom et d’Atlus : Path of the Goddess et Metaphor: ReFantazio (trailer)

Non content de dévoiler beaucoup de titres first party, le Xbox Games Showcase contenait aussi son lot de petites et de grosses surprises, principalement de studios japonais qui plus est. Ainsi, Capcom nous a dévoilé Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, une toute nouvelle franchise qui semble puiser dans les contes et légendes fantastiques japonaises. Avec sa DA très colorée et ses monstres tordus en tous, c’est peu dire que ce Path of the Goddess change des franchises habituelles du studio (Street Fighter ou RE en tête…). Le jeu sera disponible sur PC et Xbox Series (une exclusivité console donc à priori…), et aussi day one dans le Game Pass. Pas de date de sortie précisée.



Atlus aussi nous avait aussi réservé une belle surprise : Metaphor: ReFantazio est un J-RPG ultra stylé (façon Persona) avec des combats au tour par tour. Comme d’habitude s’agissant d’Atlus, La DA est particulièrement soignée, même si l’on peut être certain que ce style graphique très affirmé ne plaira pas à tout le monde. Metaphor: ReFantazio sera disponible l’an prochain sur toutes les plateformes (hormis la Switch) et bien sûr en day one dans le Game Pass.

Les deux autres annonces d’Atlus lors de ce Xbox Games Showcase avaient déjà fuité, mais cela fait tout de même plaisir : Persona 3 Reload remettra au goût du jour le JRPG culte, et Persona 5 Tactica s’annonce comme un tactical-RPG avec plein de belles cinématiques et un arc narratif pour faire avancer tout ça. Persona 3 Reload arrivera au début de l’année 2024 (day one dans le Game Pass) tandis que Persona 5 Tactica sera en revanche disponible dès le 11 novembre prochain (day one dans le Game Pass). Une seconde partie d’année un peu folle tout de même pour le Game Pass…