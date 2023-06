[Xbox Games Showcase] 3/4 d’heures de présentation pour Starfield

Starfield a bénéficié d’une très longue présentation dans la foulée du Xbox Games Showcase. Près de 3/4 d’heures en fait, durant lesquelles presque tout a été passé en revue, des gunfights à la création de son personnage en passant par la description des villes principales, la variété des planètes et de leur faune/flore ou bien encore le mode création des vaisseaux absolument hallucinant ainsi que le cycle jour nuit parfaitement respecté et qui tient compte de l’éloignement entre la planète et son étoile. Le jeu est incroyablement vaste (plus de 10 000 planètes !) et pourtant Bethesda promet que tout a été « crafté » avec soin, qu’il y aura des aventures et des arcs narratifs partout et que la curiosité du joueur sera récompensée. On s’émerveille aussi devant le soucis du détail omniprésent dans chaque aspect du jeu, ou face au scope de New Atlantis, la principale cité du jeu, qui est aussi la plus grande ville jamais conçue par Bethesda Games Studios. C’est là que le joueur fera ses première armes.



La gestion du vaisseau impressionne aussi. Cela commence par sa création, qui permet presque toutes les formes possibles (y compris celles d’un simili-Transformers), jusqu’au choix des salles qui le composent et à l’embauche des membres d’équipages. Le personnage du joueur peut aussi disposer de traits de caractère ou de capacités bien précises, que l’on choisira dans un arbre de compétences tout aussi monstrueux que le reste. Ces traits permettent par exemple de parlementer dans les situations chaudes, de parler et dompter les créatures alien les plus féroces, de se battre à main nue comme un champion de l’UFC, de manier les armes avec précision, etc. Techniquement, c’est globalement la méga baffe, hormis les visages (pas moches cependant), sachant en plus tout ce que le jeu devra gérer et afficher en temps réel. Le framerate est en revanche limité à 30 fps, ce qui semble assez logique au vu des ambitions globales du tittre.



En entracte de cette très longue présentation, et conformément aux fuites récentes, a présenté un contrôleur et un casque au couleurs du jeu, et en édition limitée. Ces deux accessoires sont disponibles immédiatement à l’achat sur le site de Microsoft au prix de 74,99 euros pour la manette et de 124,99 euros pour le casque. Pour ceux qui ne disposent pas du Game Pass, Starfield sera disponible en édition standard ainsi que dans des éditions Constellation et Premium incluant la prochaine extension narrative Shattered Space ainsi qu’un accès au jeu cinq jours avant la date de sortie officielle. Et parce que décidément Bethesda voit les choses vraiment en grand avec son nouveau RPG spatial, l’édition Constellation proposera même une véritable montre absolument semblable à celle que porte le personnage du joueur dans Starfield. La classe ! Starfield sera disponible à la vente dès le 6 septembre prochain sur Xbox Series X, PC et bien sûr day one dans le Game Pass.