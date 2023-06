[Xbox Games Showcase] Fable, Avowed, Hellblade 2, Starfield, Forza Motorsport, et tous les jeux first party présentés lors de la conférence

Xbox jouait très gros lors de ce Xbox Games Showcase. Après une année 2022 désertique et un Redfall catastrophique, la firme de Redmond se devait de bander les muscles, et c’est peu dire que le contrat est royalement rempli avec pas moins de 11 titres présentés issus des Microsoft Studios. Le nouveau Fable, dont le moteur in-engine impressionnant fait oublier la petite déception de la quasi absence de gameplay, Avowed, avec cette fois du gameplay en vue à la première personne, de nouveaux contenus vraiment intéressants pour Flight Simulator et surtout Sea of Thieves (et son cross over incroyable avec Monkey Island !), sans oublier les nouvelles franchises d’inXile ou de, et bien sûr les poids lourds Starfield et Forza Motorsports, le premier bénéficiant même d’une seconde partie de conférence qui lui était entièrement consacrée (et quelle conf !).

Et ça, c’est sans compter les annonces de jeux d’éditeurs tiers, dont une nouvelle exclusivité d’Atlus (tous les jeux des studios tiers sont dans cet article). On note aussi que Xbox refuse de se coucher face aux sirènes du rendu hyper réaliste (type Unreal Engine 5), et que nombre de ses grosses exclusivités affichent une direction artistique bien marquée. Un bol d’air pour la diversité de l’offre. Et bien sûr, tout ce beau monde arrivera day one dans le Game Pass.

Les jeux first party présentés lors du Showcase :

Fable : développé par Playground Games, Fable a enfin dévoilé… son moteur graphique, via une cinématique in-engine réellement très impressionnante. Si l’on y regarde bien, il semble même que quelques très courtes séquences de gameplay se sont glissées dans ce superbe teaser. L’autre bonne nouvelle, c’est que le jeu a gardé son humour british d’origine. Pas encore de date de sortie, mais Fable sortira sur Xbox Series, PC et bien entendu day one dans le Game Pass.

South of Midnight : cette toute nouvelle franchise développée par le studio Compulsion impressionne là encore par son moteur graphique (cinématique in engine), mais surtout par sa direction artistique absolument sublime. Si tout le jeu est de cet acabit en terme de DA (et il n’y a pas de raisons qu’il ne le soit pas), alors cela promet vraiment. Sortie sur Xbox Series, PC et day one dans le Game Pass, à une date encore indéterminée…



Avowed : comme l’annonçaient les rumeurs, le RPG d‘heroic fantasy vue à la première personne du studio Obsidian Entertainment s’est montré via un trailer de gameplay assez emballant. Le style graphique détonne et ne recherche pas l’hyper réalisme (contrairement à Fable par exemple malgré son inspiration humoristique), mais l’action est bien pêchue, surtout d’ailleurs le lancer de sorts. Avowed sortira en 2024 sur Xbox Series, PC et day one dans le Game Pass.

Senua’s Saga: Hellblade II : et un trailer de plus pour le très attendu Hellblade II, ou plutôt… une nouvelle claque dans nos mirettes. C’est confirmé : le moteur du jeu est sublime et même s’il s’agit ici d’une cinématique in-engine qui pose un peu l’histoire de Senua dans ce second volet, on aperçoit tout de même une courte séquence de gameplay, tout aussi incroyable techniquement que la séquence in-engine. Et que dire de l’ambiance sonore ! Du très lourd en approche, qui arrivera l’an prochain sur Xbox Series, PC et bien sûr day one dans le Game Pass.



Forza Motorsport : toujours aussi rutilant et réaliste, Forza Motorsport a une nouvelle fois dévoilé ses courbes affolantes, principalement pour annoncer la date de sortie du jeu, fixée au 10 octobre prochain sur Xbox Series, PC et Game Pass. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant, mais il arrivera bien sûr sans surcoût et day one dans le Game Pass.

Flight Simulator 2024 : on attendait une extension du titre développé en collaboration avec Asobo (Plague’s Tale : Requiem), et finalement, voilà que Microsoft nous annonce une toute nouvelle version encore plus next gen du célèbre simulateur ! Outre des graphismes encore revus à la hausse (mais comment font-ils ?), Flihgt Simulator 2024 proposera beaucoup de plus de missions, comme les opérations de sauvetage en mer, la lutte contre les feux de forêt, ou bien encore la course d’avion entre des plots géants. Sortie en 2024 sur Xbox Series, PC et day one dans le Game Pass (et probablement à un tarif salé en version payante).



En sus, et pour Flight Simulator (2020) cette fois, les pilotes pourront voler aux commandes de l’Ornithoptère Atréides dans un décor semblable à celui de la planète Arrakis. L’extension sera disponible le 3 novembre prochain, le jour même de la sortie en salles du second volet du Dune de Denis Villeneuve !

Clockwork Revolution : le prochain jeu du studio inXile sera donc un FPS dans un lore steampunk extrêmement détaillé. « Après être tombé sur une invention incroyable qui vous permet de voyager dans le passé, vous découvrez que la ville que vous appelez chez vous « la métropole animée à vapeur d’Avalon » a été soigneusement conçue grâce à la modification d’événements historiques. En revenant à des moments clés, vos interactions et vos choix auront un effet papillon sur le monde et les personnages profonds et narratifs d’Avalon, les faisant changer et réagir de manière sans précédent ». Voilà pour le pitch. Sortie « quand ça sera prêt » sur Xbox Series, PC et day one dans le Game Pass.



Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island : et une nouvelle aventure pour le jeu de pirates en multijoueurs, et qu’elle aventure puisque cette dernière s’inspire du cultissime point’n click Monkey Island de LucasArts ! Après Pirates des Caraïbes, c’est donc un autre grand classique de la culture « pirate » qui s’invite dans SoT, qui confirme de plus en plus son statut de « NMS de la Xbox » tant les nombreuses mises à jour et extensions ont densifié l’expérience de jeu. L’extension The Legend of Monkey Island sera disponible le 20 juillet prochain sur PC, Xbox Series et day one dans le Game Pass.



The Elder Scrolls Online – Journey to Necrom : une nouvelle aventure pour les héros du RPG multijoueurs TESO. « Découvrez les aventures que vous pouvez vivre en Tamriel dès maintenant et découvrez les mystères à venir dans The Elder Scrolls Online: Necrom. Êtes-vous prêt à explorer une toute nouvelle Péninsule de Telvanni et Apocryphes, à manier les énergies surnaturelles de la classe Arcaniste et à plonger dans les secrets d’Hermaeus Mora ? ». Sortie le 20 juin prochain sur Xbox Series, PC et dans le Game Pass.

Fallout 76 – Answer the Call of Vault 76 : « Répondez à l’appel de Vault 76 en explorant, en quête, en construisant, en fabriquant et en combattant dans un désert post-apocalyptique en Virginie-Occidentale. » Une extension de plus pour le RPG post-apo multijoueurs, qui remonte franchement la pente après ses débuts poussifs. A noter que l’extension Atlantic City arrive bientôt elle aussi… Un suivi bienvenu de la part de Bethesda.

Starfield : le clou du spectacle s’était lui, aussi parce que la seconde partie de la conférence lui était entièrement consacré. Le RPG spatial de Bethesda s’annonce vraiment monstrueux, et même si l’on pourra tiquer sur le rendu des visages (et encore, ça passe…), tout le reste semble vraiment d’un très haut niveau. Le scope du lore est juste monumental, et les possibilités semblent beaucoup plus étendues que ce que l’on pouvait comprendre de prime abord. Ce Starfield a même parfois un peu des airs de GTA dans l’espace… Sortie le 6 septembre prochain sur Xbox Series, PC et day one dans le Game Pass. Vivement !

A suivre…