Minecraft est disponible pour tous sur Chromebook

Après un accès anticipé en mars, place à la version finale de Minecraft sur Chromebook. Le célèbre jeu débarque donc sur un nouveau support, et c’est une bonne nouvelle pour ceux qui ont les ordinateurs avec le système d’exploitation de Google.

Minecraft : Bedrock Edition sur Chromebook offre une fonctionnalité cross-play (un compte Microsoft est requis pour l’utiliser) avec Android, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et Windows. Cela signifie des blocs illimités et des constructions communes en mode créatif, tandis que vous chassez les ressources ensemble en mode survie, en fabriquant des outils pour repousser le danger.

On retrouve par ailleurs la mise à jour Trails & Tales avec de nouveaux monstres, de nouveaux blocs et de nouveaux objets pour transformer Overworld (carte du monde) et rencontrer un renifleur, et plus encore. La mise à jour comporte également de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de partager des promenades à dos de chameau avec des amis et de se laisser des messages grâce aux nouveaux panneaux suspendus qui peuvent être modifiés.

Selon les dires de Google, n’importe quel Chromebook qui a vu le jour au cours des trois dernières années est capable de lancer Minecraft. Voici les caractéristiques techniques minimums :

Architecture 64 bits (x86_64, arm64-v8a)

Processeur AMD A4-9120C, Intel Celeron N4000, Intel 3865U, Intel i3-7130U, Intel m3-8100Y, Mediatek Kompanio 500 (MT8183), Qualcomm SC7180 ou mieux

4 Go de RAM

1 Go d’espace de stockage

Chromebook sous ChromeOS 111

Et les caractéristiques recommandées :

Architecture 64 bits (x86_64, arm64-v8a)

Processeur AMD Ryzen 3 3250C, Intel Celeron N4500, Intel i3-7130U, Mediatek Kompanio 500 (MT8183), Qualcomm SC7180 ou mieux

4 Go de RAM

1 Go d’espace de stockage

Chromebook sous ChromeOS 111

Minecraft sur Chromebook disponible sur le Google Play Store.