Minecraft débarque sur les Chromebook

Le jeu Minecraft fait ses débuts sur un nouveau support, à savoir les Chromebook. Il s’agit des ordinateurs portables qui tournent sous ChromeOS, le système d’exploitation de Google.

Il faudra un Chromebook correctement équipé avec des processeurs spécifiques, 4 Go de RAM et 1 Go d’espace de stockage. Ces caractéristiques peuvent faire sourire les joueurs PC, étant donné qu’ils ont habitué à beaucoup plus. Mais il ne faut pas oublier que les Chromebook sont des ordinateurs portables (relativement) abordables, visant notamment les écoles. Ce ne sont pas des machines pensées pour les jeux à l’origine.

Minecraft est disponible dès maintenant en accès anticipé, mais seulement pour quelques modèles de Chromebook. « L’accès anticipé signifie que dans cette première étape, seuls les Chromebook sélectionnés qui répondent aux exigences minimales auront la possibilité d’acheter Minecraft, vous devrez donc consulter le Google Play Store pour voir si Minecraft est disponible pour vous », indique le développeur. « Ce n’est pas parce que nous voulons privilégier certains de nos joueurs (nous vous aimons tous de la même manière !), mais pour tester les performances du jeu avant de le rendre accessible à un plus grand nombre de joueurs ».

Justement, cet accès anticipé peut aussi faire office de bêta. « Nous nous attendons toujours à ce qu’il y ait quelques bugs et c’est là que nous aurons besoin de votre aide ».

Nous ne savons pas quand la version finale arrivera, ni si la configuration minimale requise changera. Quoi qu’il en soit, si vous ne voyez pas la version accès anticipé sur le Google Play Store, cela signifie probablement que votre Chromebook n’est pas compatible.