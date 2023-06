Black Mirror : le scénariste de la série a demandé à ChatGPT de lui écrire un épisode

Charlie Brooker, le créateur de Black Mirror, a eu une idée pour le moins originale (et tendance à la fois) : demander à ChatGPT de lui écrire un épisode complet de la série dystopique ! Le résultat n’a pas vraiment été à la hauteur des attentes, et Charlie Brooker a confié sa déception dans les colonnes d’Empire Magazine : « La première chose que j’ai faite a été de taper ‘générer un épisode Black Mirror’, raconte Brooker. Cela donne quelque chose qui, à première vue, se lit de manière plausible, mais au second coup d’œil, c’est de la m… Parce que tout ce qu’il a fait, c’est de rechercher tous les synopsis des épisodes de Black Mirror et de les mélanger. Si vous creusez un peu plus profondément, vous comprenez qu’il n’y a juste aucune idée originale à l’intérieur.”

L’Epic fail de ChatGPT n’est pas tout à fait une surprise : l’IA se contente en effet de piocher dans les données déjà disponibles et n’enrichit ses réponses que si l’utilisateur le lui demande avec un certain niveau de précision. en d’autres termes, le prompt ‘générer un épisode Black Mirror’ est bien trop succin pour que l’IA aille au delà d’un patchwork des épisodes précédents. Le problème est similaire en fait avec la plupart des IA génératives, qui nécessitent en fait une certaine maitrise dans l’écriture des prompts (commandes) pour que leur production soit réellement intéressante. Malgré ce raté, Brooker avoue avoir utilisé ChatGPT dans son travail de création, notamment pour mettre à jour les passages redondants du scénario, ce qui a poussé le scénariste à faire preuve de plus d’originalité dans son écriture… La saison 6 de Black Mirror sera disponible le 15 juin prochain sur Netflix.