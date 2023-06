Operation Wolf : une date de sortie pour le reboot VR du jeu d’arcade culte (trailer)

Rail shooter arcade absolument culte avec son accessoire-mitrailleuse qui rajoutait déjà une bonne dose d’immersion, Operation Wolf revient faire parler la poudre sur les plateformes VR du moment. Microids et Virtuallyz Gaming confirment en effet via un nouveau trailer que Operation Wolf Returns : First Mission VR sera disponible le 13 juillet prochain sur Steam VR, Meta Quest 2, PlayStation VR 2 et Pico 4. C’est un poil en retard par rapport à la date initialement annoncée (23 juin) mais ce sera tout de même quelques mois en avance par rapport aux versions digitales et non-VR qui arriveront cet automne sur PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series et PC. A noter que les plateformes PS4, PS5, et Nintendo Switch bénéficieront en sus d’une versions Day One Edition.

Pour rappel, et surtout pour nos plus jeunes lecteurs, Operation Wolf est à l’origine un jeu d’action développé par Taito et sorti sur borne d’arcade en 1987 (Votre serviteur a dépensé un nombre incalculable de pièces d’un franc dans cette borne mythique). La version reboot a été développée par le studio français Virtuallyz Gaming en collaboration avec Taito. Espérons donc que cette version permettra de retrouver le gameplay viscéral du jeu d’arcade originel.