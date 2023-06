Pixel Watch : l’arrière de la montre se détache, Google enquête

Des propriétaires de la Pixel Watch ont l’arrière de la montre connectée de Google qui se détache soudainement, sans raison apparente. Google annonce enquêter sur ce problème.

Il y a un nombre croissant de propriétaires de Pixel Watch qui voient le panneau arrière de leur montre se détacher sans explication claire. Plusieurs fils de discussion sur Reddit et Twitter traitent de ce problème, les propriétaires constatant tous que le panneau arrière se détache en raison de problèmes liés à l’adhésif utilisé pour le fixer. Dans certains cas, le dos s’est détaché lorsque la montre a été retirée de sa station d’accueil magnétique.

Il s’agit là d’un problème qui devrait être couvert par la garantie de Google, et comme l’appareil a moins d’un an, tout le monde devrait être couvert par la garantie. Les propriétaires de la Pixel Watch disposent également d’un argument de poids s’ils contactent le service d’assistance de Google au sujet d’un appareil qui est tombé en panne. À noter que cela compromet également la résistance à l’eau de l’appareil.

La plupart des utilisateurs concernés indiquent que Google s’occupe du problème, mais quelques personnes ont d’abord été menacées par des frais de réparation de 300 dollars, qui ont été annulés par la suite.

Au vu de l’affaire, Google a pris la parole publiquement. Le groupe indique :

Nous savons qu’un très petit nombre d’utilisateurs de la Google Pixel Watch ont un problème avec le verre au dos de la montre. Nous nous efforçons d’en identifier la cause et de remédier à la situation le plus rapidement possible.