Les ventes de Meta Quest 2 ont chuté de 54,4% sur le premier trimestre 2023

De nombreux observateurs (dont votre serviteur) avaient mis l’empressement de Meta à nous dévoiler son Meta Quest 3 sur le compte de la présentation imminente du Reality Pro d’Apple. Cette analyse était peut-être une erreur, car IDC vient de livrer une fournée de chiffres concernant le marché de la VR, et ces derniers ne sont pas bons, pas bons du tout même. Ainsi, apprend t-on que les ventes de Meta Quest 2 ont lourdement chuté de 54,4% sur le premier trimestre, ce qui aurait entrainé une baisse brutale des revenus du Reality Lab (la division XR de Meta) de 50% ! Pour rappel, en 2018, Meta s’était fixé pour objectif d’écouler 100 millions de casques Meta en 10 ans ; 5 ans après ces belles promesses, les ventes du Meta Quest 2 dépassent à peine les 20 millions d’unités, et surtout ont une fâcheuse tendance à dangereusement stagner depuis 2 trimestres.

Pire encore, et toujours selon IDC, le marché de la VR devrait continuer à être atone durant la totalité de l’année en cours. Malgré sa contre-performance, Meta domine outrageusement le secteur de la VR avec 80% de parts de marché, et si le métavers Horizon Worlds fait un gros flop (la vache à lait de Meta s’est évadée du près), les jeux VR continuent de leur côté à se vendre à la pelle. IDC considère même que le secteur du gaming restera encore longtemps le principal moteur des ventes sur le marché de la VR. La présentation du Quest 3 ainsi que l’annonce d’une baisse de prix du Quest 2 sont donc plus probablement des réponses à cette situation tendue plutôt qu’un « coup » stratégique visant Apple et son Reality Pro.