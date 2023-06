Amazon veut proposer un forfait mobile gratuit pour les abonnés Prime

Et si les abonnés à Amazon Prime pouvaient bénéficier d’un forfait mobile gratuit ? Selon Bloomberg, c’est ce que veut proposer le commerçant en ligne afin d’ajouter un nouveau bonus à son abonnement qui permet notamment d’avoir la livraison offerte sous 24 heures.

Bientôt un forfait gratuit ?

Amazon est actuellement en discussion avec plusieurs opérateurs pour obtenir les prix de gros les plus bas possibles afin de permettre aux abonnés Prime d’avoir un forfait mobile gratuit. Les discussions concernent pour l’instant les États-Unis avec les opérateurs Verizon, T-Mobile et Dish, et ont lieu depuis huit semaines maintenant. L’opérateur AT&T a également fait partie des discussions à quelques reprises.

Amazon espère réellement obtenir de bons prix pour proposer un forfait gratuit. Sinon, le groupe espère proposer un forfait pour 10 dollars par mois. Ce serait un excellent tarif aux États-Unis où les forfaits sont très chers si on les compare à ceux proposés en France.

« Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux avantages pour les membres Prime, mais nous n’avons pour le moment pas l’intention d’ajouter le forfait mobile », a réagi un porte-parole d’Amazon. Au vu de la déclaration, on pourrait penser que l’information de Bloomberg est inexacte. Mais il est bon de noter la partie « pour le moment » dans la réaction. En effet, étant donné que les négociations en sont à leurs débuts, on peut se douter qu’une potentielle disponibilité ne verra pas le jour avant plusieurs mois.

Ça stagne pour le nombre d’abonnés

Amazon cherche ici à trouver un nouvel argument pour augmenter son nombre d’abonnés à Prime. Selon les analystes, ça stagne, notamment aux États-Unis. Il y avait environ 167 millions d’abonnés l’année dernière et il y en a tout autant aujourd’hui, alors qu’Amazon réussissait auparavant à attirer régulièrement de nouveaux clients.

La stagnation s’explique par la hausse de prix pour Amazon Prime. En France, l’abonnement mensuel est passé de 5,99€ à 6,99€ et l’abonnement annuel de 45€ à 69,90€. Les étudiants ont été les plus touchés, avec l’abonnement annuel passant de 24€ à 34,95€, soit une hausse de 46%.