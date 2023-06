Spider-Man 4 pris dans la toile de la grève des scénaristes

Couvert de louanges par les critiques, Spider-Man : Across the Spider-Verse commence à tisser sa toile sur le box-office mondial, mais il faudra sans doute attendre un peu plus longtemps que prévu pour voir le nouvel opus du Spidey incarné par le bondissant Tom Holland. Amy Pascal a bien confirmé qu’un 4ème film était en préparation, mais a immédiatement ajouté que la production était mise en pause à cause de la grève des scénaristes qui secoue actuellement Hollywood : « Allons-nous faire un autre film ? Bien sûr. Nous sommes en train de le faire, mais avec la grève des scénaristes, personne ne travaille pendant la grève. Nous sommes tous des soutiens du mouvement et dès qu’ils se mettront d’accord, nous commencerons ».

Le timing était particulièrement mauvais puisque la grève éclaté alors même que les scénariste s’attelaient à l’écriture du script de ce Spidey 4 ! Spiderman-4 vient donc rejoindre la longue liste des projets Marvel reportés, à l’instar du reboot de Blade (avec Mahershala Ali dans le rôle titre) ou de Marvel Thunderbolts (entre autres …).