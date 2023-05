Le reboot de Blade touché de plein fouet par la grève des scénaristes

Déjà reporté plusieurs fois par Disney, le reboot de Blade semble de nouveau l’impasse. Le tournage du film aurait dû commencer le mois prochain à Atlanta, mais le scénariste Nic Pizzolatto (True Detective), qui venait tout juste d’être embauché pour le film, a finalement rejoint le mouvement de grève lancé par la Writers Guild of America. En conséquence, Marvel aurait décidé de suspendre sine die la production du film dont la date de sortie est toujours fixée au 6 septembre 2024.

Blade poursuit donc son chemin de croix : le réalisateur Bassam Tariq avait quitté la production du film l’an dernier (remplacé par le français Yann Demange), ce qui avait entrainé un premier retard et décalé la production d’autres films du MCU (Deadpool 3, Les Quatres Fantastiques, Avengers : Secret Wars). Pour rappel, l’acteur oscarisé Mahershala Ali incarnera le rôle de chasseur de vampires tenu par Wesley Snipes dans la trilogie initiale. En revanche, d’autres projets Marvel devraient se poursuivre sans trop de désagréments, à l’instar des films Captain America: Nouvel Ordre Mondial et Agatha Coven of Chaos et de la série Wonder Man (déjà en cours de tournage).