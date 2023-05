Le film Marvel Thunderbolts lourdement impacté par la grève des scénaristes

Déjà secoué par la perte massive de millions d’abonnés Disney +, peu épargné par les critiques assassines de ses dernières productions, et confronté à bien d’autres problèmes encore, Disney traverse sans aucun doute la pire période de son histoire. A cette gabegie créative (masquée piteusement par des postures inclusives qui n’ont jamais fait la qualité d’un film ou d’une série) se rajoute désormais la grève des scénaristes d’Hollywood, la plus importante depuis près de 15 ans. De nombreux projets de films, des tournages, ont été purement et simplement mis sur pause, et il est déjà acquis que ce mouvement de protestation causera la perte de plusieurs milliards de dollars.

Disney n’est pas plus épargné par ce mouvement de grève : les scénaristes du film Marvel Thunderbolts ont décidé de poser le stylo. Le film, programmé jusqu’ici pour le mois de juillet 2024, pourrait donc subir un gros retard, ce qui du même coup impacterait l’ensemble de la phase 5 du MCU. Pour Disney, ce n’est pourtant pas le moment de fléchir, sachant que la firme aux grandes oreilles doit obligatoirement remonter la pente après l’échec commercial et critique de . Avec son casting rajeuni (Florence Pugh, Sebastian Stan, Julia Louis-Dreyfus) et ses personnages assez « neufs » pour le grand public, Thunderbolts s’annonce comme une possible bouffée d’air frais dans un MCU de plus en plus irrespirable à force de projets menés n’importe comment.

C’est aussi l’effet d’accumulation qui pèse : le reboot de Blade (avec Mahershala Ali en vedette), Daredevil : Born Again ainsi que Wonder Man subissent déjà de plein fouet la grève des scénaristes. Ce temps de latence forcé pourrait cependant être un atout pour Disney : après tout, donner plus de temps au temps est peut-être une solution à la crise d’identité et de création que traverse la Maison des Idées (qui n’en a plus beaucoup des idées). Mais Disney en a t-il même conscience ?