The Carnival of the Ages : une vidéo fascinante (et perturbante) entièrement réalisée par l’IA Gen-2

Les IA rêveraient-elles les yeux ouverts ? La question mérite d’être posée après le visionnage de The Carnival of the Ages, un court métrage angoissant et à la fois visuellement fascinant entièrement réalisé avec l’IA générative Gen-2. La vidéo a pour thème les attractions rétro-futuristes, mais à chaque plan, il se passe quelque chose de non-sensique ou d’absurde, comme si l’on pouvait voir le contenu d’un rêve… ou d’un cauchemar. Le rapprochement entre les contenus générés par Gen-2 et les rêves n’est pas ici que de pure forme : après tout, lors des phases de rêve, notre cerveau va piocher dans sa banque mémorielle d’images, des images qu’il rattache entre elles sans aucun soucis de cohérence (ou s’il y a de la cohérence, des choses incohérentes se glissent au milieu).

Les IA génératives de type Gen-2 ne font pas autrement : elles piochent dans une vaste banque de vidéos ou d’images, et les assemblent au grès de l’indication générale du prompteur. Le contenu généré semble ainsi suivre grossièrement un fil rouge (celui des prompts/commandes)… mais le tout est parsemé de raccords incohérent et surréalistes, au point parfois de créer le malaise. Le fonctionnement des IA génératives nous donnerait t-il la clef de la compréhension de nos propres rêves ? Le prompteur de The carnival of the Ages est un certain Justin Hackney, qui propose sur sa chaine YouTube d’autres vidéos générées par Gen-2. Mais sa dernière création est de loin la plus fascinante…