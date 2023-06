Google réagit aux box Android TV qui embarquent des malwares

Plusieurs articles ont vu le jour au fil des mois, indiquant que de nombreuses box Android TV vendues sur Amazon et d’autres revendeurs embarquaient des malwares. Google a tenu à réagir et indique comment s’assurer que votre boîtier multimédia est légitime.

Google explique qu’il existe des box TV aujourd’hui qui sont référencées comme étant sous Android TV mais qui utilisent en réalité l’Android Open Source Project (AOSP). Google note que ces appareils peuvent techniquement inclure des applications Google et même le Play Store sans être sous licence Google.

Pour aider les clients à s’assurer que ce qu’ils achètent est sûr, Google recommande de visiter le site officiel d’Android TV, où tout le monde peut voir les produits des partenaires officiels d’Android TV et de Google TV. Google parle aussi du Play Protect, une certification dans le Play Store qui permet de voir facilement si un appareil est officiellement autorisé par Google.

Nous avons récemment reçu des questions concernant des box TV créées avec l’Android Open Source Project et commercialisées comme des appareils avec Android TV OS. Certaines d’entre elles peuvent également être livrées avec des applications Google et le Play Store qui ne sont pas sous licence Google, ce qui signifie que ces appareils ne sont pas certifiés Play Protect. Pour vous aider à vérifier si un appareil est conçu avec Android TV OS et certifié Play Protect, notre site web Android TV fournit la liste la plus récente des partenaires.