Elon Musk récupère sa couronne d’homme le plus riche du monde

« En mai fais ce qu’il te plait » dis le proverbe, et aussi « en mai Tesla a tout cartonné » : l’action du constructeur américain a bondi de 24% sur le mois dernier, ce qui fait que tout à fait mécaniquement, Elon Musk a récupéré sa couronne d’homme le plus riche du monde, devant le français Bernard Arnault, grand patron de LVMH ! La fortune de l’entrepreneur star se monte désormais à 192 milliards de dollars, soit 40,3% de plus qu’un an plus tôt à la même période. La crise actuelle est décidément bien douce pour les ultra riches…

On notera tout de même qu’une grosse partie de cette richesse est avant tout « potentielle » : il faudrait en effet que Musk revende toutes ses actions Tesla pour récupérer leur valeur de capitalisation. Et comme on peut s’en douter, la vente massive de ces actions serait une petite catastrophe pour le maintien du cours de Tesla à un haut niveau, ce qui signifie que Musk va continuer à se garder bien au chaud son gros portefeuille de titres. Pour rappel, Elon Musk était déjà devenu l’homme le plus riche du monde : c’était au mois de janvier 2021, et Musk était passé devant Jeff Bezos, l’ancien CEO d’Amazon ; Bernard Arnault était passé en tête par la suite, lorsque Musk avait racheté Twitter pour plus de 40 milliards de dollars.