Spider-Man : un film live-action avec Miles Morales est en préparation

Alors que Spider-Man : Across the Spider-Verse vient tout juste de sortir, voilà l’annonce officielle d’un film avec Miles Morales qui sera en prise de vues réelles (live-action).

Miles Morales aura le droit à son film live-action

C’est Amy Pascal, la productrice des différents films Spider-Man, qui révèle l’information à Variety. « Vous verrez tout cela. Tout est en train de se dérouler », a-t-elle déclaré, précisant qu’il y aura également un film Spider-Woman.

Le producteur Avi Arad a laissé entendre que les cinéphiles verraient un film sur Spider-Woman « plus tôt que prévu ». « Je ne peux pas encore vous le dire, mais c’est pour bientôt », a-t-il indiqué.

Le personnage de Miles Morales a fait ses débuts dans le comics Ultimate Comics: Fallout #4. On le retrouve aussi dans les films Spider-Man: New Generation et Spider-Man : Across the Spider-Verse. Il est également présent dans les jeux vidéo, dont dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales qui a vu le jour sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.

Les détails sont pour l’instant plus que légers concernant le film live-action. Amy Pascal n’a pas dévoilé qui interprétera le rôle-titre à l’écran. Dans les films d’animation, c’est Shameik Moore qui fait la voix. En France, Stéphane Bak assure le doublage français.

Spider-Man 4 en préparation avec Tom Holland

D’autre part, Amy Pascal confirme qu’un quatrième film Spider-Man avec Tom Holland et Zendaya est en préparation. Mais le projet est actuellement en pause suite à la grève des scénaristes aux États-Unis. « Allons-nous faire un autre film ? Bien sûr », a-t-elle déclaré. « Nous sommes en train de le faire, mais avec la grève des scénaristes, personne ne travaille pendant la grève. Nous sommes tous des supporters et dès qu’ils se réuniront, nous commencerons ».