Spider-Man: Across The Spider-Verse dévoile sa bande-annonce

Sony a mis en ligne la bande-annonce pour Spider-Man: Across The Spider-Verse, son nouveau film d’animation qui sortira en 2023. C’est la suite de Spider-Man: New Generation, qui avait vu le jour en 2018.

La bande-annonce commence avec Miles Morales qui reçoit un discours d’encouragement de sa mère alors que tous deux surplombent New York, tandis qu’un montage du premier film montre le voyage de Miles jusqu’à ce point. Mais après son bref discours, la bande-annonce s’ouvre sur l’univers des araignées et nous donne un aperçu de centaines de personnages différents qui se battent entre eux et contre une menace plus grande et invisible. On retrouve également certains personnages, comme Gwen Stacy/Spider-Gwen.

Le film est réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson, à partir d’un scénario de Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham. Christopher Miller, Lord, Amy Pascal, Avi Arad et Christina Steinberg sont les producteurs, tandis que Peter Ramsay, l’un des co-réalisateurs du film original, est producteur exécutif avec Aditya Sood.

Spider-Man: Across the Spider-Verse sortira au cinéma le 31 mai 2023 en France. À noter qu’une deuxième partie a déjà été annoncée, elle se nommera Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Sa sortie française est programmée pour le 3 avril 2024.