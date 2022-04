Spider-Man: Across The Spider-Verse est reporté à 2023

Il faudra patienter davantage pour découvrir Spider-Man: Across The Spider-Verse, le film sortira finalement le 2 juin 2023 aux États-Unis. La date française pourrait être le 31 mars 2023 sachant que les films sortent les mercredis chez nous et les vendredis aux États-Unis.

Report à 2023 pour Spider-Man: Across The Spider-Verse

Jusqu’à présent, la date de sortie pour Spider-Man: Across The Spider-Verse en France était le 12 octobre 2022. Mais les équipes du film auront visiblement besoin d’un peu plus de temps pour s’occuper de la production. Cela reste une supposition à ce stade puisque Sony, qui s’occupe du film, ne donne pas de détails précis sur le report à 2023.

Sony annonce malgré tout une autre modification. Le film s’appelle désormais Spider-Man: Across The Spider-Verse et non plus Spider-Man: Across The Spider-Verse (Part One). La mention « (Part One) » disparaît, mais que les fans se rassurent : la seconde partie est toujours prévue. Elle arrivera au cinéma le 29 mars 2024 aux États-Unis (probablement le 27 en France).

Le film de 2023 poursuivra l’histoire de Miles Morales — du film Spider-Man: New Generation sorti en 2018 — qui s’aventure entre les dimensions aux côtés de Gwen Stacy. Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson coréalisent le film sur un scénario de Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham.

En parallèle, Madame Web, une nouvelle entrée dans l’univers Sony des personnages Marvel, a maintenant une date de sortie : le 7 juillet 2023 aux États-Unis. Le film mettra en scène Dakota Johnson qui incarnera le personnage principal, une voyante capable de voir dans le monde des araignées. Sydney Sweeney est également à l’affiche, tandis que S.J. Clarkson va s’occuper de la réalisation. Le scénario vient de Matt Sazama et Burk Sharpless.