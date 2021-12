Une bande-annonce pour Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) se dévoile aujourd’hui pour la première fois avec une bande-annonce. Ce film fera suite à Spider-Man: New Generation, qui a vu le jour en 2018.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) a le droit à sa première une bande-annonce

La bande-annonce reprend là où le premier film s’est arrêté, montrant Miles Morales se relaxant dans son lit en écoutant Sunflower de Post Malone et Swae Lee. Après avoir été contacté par Gwen Stacy alias Spider-Gwen depuis une dimension alternative, les deux personnages sortent par la fenêtre de la chambre. Le teaser se termine par des images de Miles Morales en tant que Spider-Man se balançant à travers des villes et des portails, mettant en valeur le style d’animation du nouveau film.

Comme on peut le voir, le titre comprend la mention Part One (première partie). C’est une surprise pour le coup, tout le monde savait qu’il y allait une suite, mais il n’était pas précisé qu’elle était (au moins) en deux parties.

Il faudra encore attendre avant de découvrir Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One). La date de sortie du film est le 7 octobre 2022 aux États-Unis. Il faudra attendre quelques jours de plus pour l’avoir en France, puisqu’il arrivera chez nous le 12 octobre 2022.