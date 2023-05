Sosh tease ses forfaits 5G, avec une arrivée imminente

La 5G va (enfin) voir le jour sur les forfaits de Sosh, avec l’opérateur appartenant à Orange qui a ajouté une page dédiée sur son site. Cette page voit le jour, alors que les forfaits en question n’ont pas encore été annoncés publiquement.

« Prêt à découvrir un réseau jusqu’à 3 fois plus rapide que la 4G ? », indique le site de Sosh. L’opérateur fait référence à un forfait 5G avec un quota Internet de 140 Go, mais il n’y a pas encore une information concernant le prix. Il évoque aussi « les mobiles 5G à prix exclusif Sosh du 1er au 21 juin ! ». On comprend bien que la 5G sera disponible dès demain sur les forfaits mobiles de Sosh.

Il faut dire que l’opérateur a pris son temps, surtout si l’on compare avec la concurrence. Cela fait un moment maintenant que Free Mobile, SFR RED et B&You (Bouygues Telecom) proposent des forfaits 5G à leurs clients. On se souvient aussi de la déclaration de Fabienne Dulac, la patronne d’Orange, qui annonçait en avril 2022 l’arrivée prochaine de la 5G sur les forfaits de la marque low-cost. Cela arrivera finalement plus d’un an plus tard.

Orange propose déjà la 5G au niveau de ses forfaits, et ce depuis le départ. L’idée chez Sosh est d’avoir un abonnement plus abordable et sans engagement.