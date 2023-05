Firefox : Mozilla cesse d’afficher une pub pour son VPN suite aux critiques

Certains utilisateurs de Firefox ont récemment eu le droit à une publicité pour Mozilla VPN qui s’est affichée au niveau du navigateur. Sans surprise, cela n’a pas plu et Mozilla a décidé d’arrêter l’affichage.

Les utilisateurs qui ont été concernés expliquent que la publicité pour Mozilla VPN est soudainement apparue au niveau de Firefox. Certains soulignent même que le navigateur s’est bloqué pendant quelques instants avant d’afficher la pub.

La publicité faisait la promotion du VPN de Mozilla avec un code promo pour avoir 20% de remise. Elle n’incluait pas d’option de fermeture permanente, mais seulement une option « pas maintenant ».

Quand Mozilla fait de la pub… pour Mozilla

Plusieurs utilisateurs ont manifesté leur mécontentement sur les forums de Mozilla et sur le Bugzilla. « Aujourd’hui, Firefox s’est complètement arrêté, a obscurci toute la fenêtre et a affiché un message « Essayez le VPN Firefox ». J’utilise Firefox spécifiquement pour échapper aux violations perturbatrices et intrusives de ce type. Cela doit être supprimé immédiatement et ne plus jamais se reproduire. Cela va complètement à l’encontre des valeurs fondamentales de Firefox », a indiqué un utilisateur.

Un membre de l’équipe a répondu aux fils de discussion en déclarant que « Firefox s’engage à créer une expérience en ligne qui place les gens au premier plan, c’est pourquoi nous avons rapidement arrêté de diffuser l’expérience publicitaire, et nous sommes en train de l’examiner en interne ».

Cette réponse a agacé plusieurs utilisateurs, expliquant qu’une « expérience en ligne qui place les gens au premier plan » ne devrait jamais afficher de publicités de cette manière ni utiliser l’option « pas maintenant » comme seule possibilité de fermer le message.

On peut comprendre que Mozilla cherche à attirer de nouveaux abonnés pour son VPN. Mais il est vrai que la pratique d’afficher une publicité sur son navigateur est assez discutable. Fort heureusement pour les utilisateurs, c’est maintenant de l’histoire ancienne.