En Chine, McDonald’s vend un jeu Tetris en forme… de Nugget !

C’est la news insolite du jour. En Chine, la chaine de malbouffe restauration rapide McDonald’s a eu une idée plutôt originale pour fêter les 40 ans de ses célèbres Chicken McNuggets. Les MacDo’s chinois proposent en effet à la vente depuis le 24 mai un jeu Tetris (façon Game & Watch) en forme de… Nugget ! C’est moche, le jeu tourne en noir et blanc, et logo McDonald’s s’affiche avant chaque partie. On se doute en outre, rien qu’en voyant la vidéo ci dessous, que les boutons ne sont pas un modèle du genre (ce sera dur de battre des records avec ça). Pour autant cette bizarrerie à 4 dollars risque fort d’être très prisée des collectionneurs de jeux rétro-gaming et encore plus des nombreux fans absolus du jeu culte Tetris.



La mini console « mono-jeu » Tetris Nugget (c’est son nom) est vendue dans sa boite et s’accompagne parfois d’un jeu de stickers destinés à enlaidir encore plus, si ce n’est possible, ce bout de plastique jaune. MacDo a déjà prévu un certain engouement autour de ce produit puisque 400 000 Tetris Nugget sont sortis des usines.