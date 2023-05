Mission Artemis : la NASA dépasse son budget de plusieurs milliards de dollars

Le gros lanceur Space Launch System (SLS) de la NASA, destiné aux futures missions lunaires, est confrontée à des défis importants si l’on en croit un audit particulièrement critique de l’inspecteur général de la NASA. Le rapport révèle que le projet SLS dépasse largement son budget initial et est considérablement en retard sur le calendrier, ce qui pourrait compromettre l’ensemble de la mission Artemis si des solutions ne sont pas trouvées.

Les dépenses de la NASA pour le programme Artemis Moon devraient atteindre 93 milliards de dollars d’ici 2025, dont 23,8 milliards de dollars déjà dépensés pour le système SLS sur la seule année 2022. Cela représente une augmentation des coûts de 6 milliards de dollars et un retard de plus de six ans par rapport aux projections initiales de la NASA. La fabrication de la fusée SLS, propulsée par quatre moteurs RS-25 récupérés sur des navettes spatiales mises « à la retraite », a dû relever de lourds défis lors de la transition vers les moteurs RS-25E plus récents et plus économiques construits par la société américaine Aerojet Rocketdyne. L’audit met aussi en évidence des dépassements de coûts très importants lors de la conception du booster. Ces coûts sont passés de 2,5 milliards de dollars à 4,4 milliards de dollars depuis l’annonce du programme Artemis, ce qui a entraîné un retard de cinq ans dans la mise au point du SLS.

L’une des solutions envisagées consisterait à passer à des contrats à prix fixes pours les prochaines étapes du SLS, ce qui éviterait des coûts majorés jusqu’à l’absurde. Reste à voir si les fournisseurs joueront le jeu.