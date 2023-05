Brevet : Sonos gagne à nouveau en justice face à Google

Sonos dispose d’un très confortable matelas de brevets qu’il peut sortir à sa guise face à quiconque tente de faire fortune sur le marché du device audio. Les brevets FRAND (incontournables) de Sonos sont bien évidemment proposés sous licence, mais il semble bien que Google n’a cure de la règle commune. Et donc, pour la cinquième fois (!!!), Sonos a remporté une bataille judiciaire contre le géant de la recherche en ligne, même si les juges ont considéré cette fois que seul 1 des 6 brevets de la plainte avait bien été violé. Ce seul brevet utilisé sans l’accord de Sonos coûtera tout de même à Google 32,5 millions de dollars en dommages et intérêts !

Les avocats de Sonos se pourlèchent déjà les babines en pensant à la prochaine joute : « Nous pensons que Google a enfreint plus de 200 brevets Sonos et l’octroi de dommages-intérêts d’aujourd’hui, basé sur une partie importante de notre portefeuille, démontre la valeur exceptionnelle de notre propriété intellectuelle. Notre objectif reste que Google nous paie une redevance équitable pour les inventions qu’il s’est approprié ». Si l’on comprend bien entre les lignes (même pas « entre » à vrai dire), Google n’échappera pas au harcèlement juridique de Sonos, à moins de verser une redevance (qu’on imagine salée) pour disposer du droit d’utilisation de ces « plus de 200 brevets ».

Quant au juge en charge de l’affaire, ce dernier a semblé passablement irrité par l’ensemble de la procédure : « Ce procès est emblématique du pire des litiges en matière de brevets » a déclaré chiffon le juge William Alsup (pourtant un grand spécialiste de ce type de litiges). La lassitude peut-être ?