Dragon Quest Monsters annoncé sur Nintendo Switch ! (trailer)

En voilà une bonne surprise : Square Enix vient d’annoncer une version légèrement remaster de Dragon Quest Monsters, une exclusivité Nintendo Switch qui sera cette fois directement disponible à l’international (les sorties en avant première au Japon semblent enfin appartenir au passé). Le premier Dragon Quest Monsters était sorti le 25 septembre 1998 sur Game Boy Color, et uniquement au Japon. A noter que le jeu avait eu droit à une sortie internationale en 2000 sous le nom de Dragon Warrior Monsters (non traduit en VF), mais la concurrence frontale avec les Pokémon n’avait clairement pas joué en sa faveur.

Ce Pokémon-like avant l’heure pourrait bien renouer avec le succès un quart de siècle après sa création. Après tout, les jeux de la franchise Pokémon alignent succès sur succès, et l’on ne compte plus le nombre de copies du genre où il s’agit de s’occuper de petits monstres avant de les faire combattre en arène. La version Switch n’ira pas très loin en terme de refonte : les graphismes (signés Toriyama) sont bien sûr en haute définition, quelques assets ont bien été revus et améliorés, mais l’on se retrouvera globalement devant le même jeux qu’il y a 25 ans. Dragon Quest Monsters est encore en développement, mais devrait bien sortir cette année sur Switch.