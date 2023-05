DEEP Robotics va commercialiser en Europe son robot-chien Lite3

Conçu prioritairement pour les secteurs de la recherche et de l’éducation, le robot quadrupède Lite3 de la société chinoise DEEP Robotics sera bientôt disponible à la vente en Europe ! Le Lite3 est nettement plus avancé que son prédécesseur (le Lite2 donc…) : le système d’articulation des jambes a été revu (couple augmenté de 50%), ce qui permet au robot d’être plus puissant et agile. Le Lite 3 peut ainsi monter des marches jusqu’à 15 cm de hauteur et avancer à la vitesse maximale de 4 m/s. (12 km/h). Ce robot est aussi capable d’ effectuer des sauts horizontaux, des sauts en hauteur, des sauts vers l’avant, etc.



Costaud, le Lite3 peut transporter avec lui des charges jusqu’à 7,5 kilo (40% supérieures par rapport au Lite2) et son autonomie a presque doublé. Le robot-chien est désormais pilotable durant 90 minutes et ce jusqu’à 5 km de distance de son unité de télécommande. Le processeur intégrée au robot s’avère aussi trois fois plus puissant que celui du Lite2. Il convient aussi de rapeller que le Lite3 est un robot très modulaire, à qui l’on peut rajouter tout un tas d’appareils et de capteurs (comme un LiDAR) pour des tâches bien spécifiques. Enfin, et c’est un petit Miracle, le tarif de cette pièce de technologie n’est pas trop excessif puisqu’il avoisine les 2900 euros. Le Lite3 sera disponible à la vente en Europe à partir du mois de septembre.