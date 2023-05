ChatGPT : OpenAI envisage de quitter l’Europe à cause des règles pour l’IA

ChatGPT pourrait bien ne plus être disponible dans les pays de l’Union européenne. C’est Sam Altman, le patron d’OpenAI, la société qui s’occupe de l’intelligence artificielle, qui a évoqué le sujet. Selon lui, la régulation des IA qui est en train d’être développé en Europe va poser problème.

La fin prochaine de ChatGPT en Europe ?

Sam Altman a fait part de ses « nombreuses inquiétudes » concernant le projet de loi sur l’IA de l’Union européenne, qui devrait être finalisé l’année prochaine. Il a notamment souligné que le Parlement européen avait décidé ce mois-ci d’étendre sa proposition de réglementation afin d’y inclure la dernière vague de technologies d’IA à usage général, y compris les grands modèles de langage tels que le modèle d’OpenAI.

« Les détails sont vraiment importants. Nous essaierons de nous y conformer, mais si nous ne pouvons pas le faire, nous cesserons nos activités », a déclaré le patron d’OpenAI. De fait, les internautes des pays membres de l’Union européenne pourraient dire au revoir à ChatGPT.

Le dirigeant a ajouté craindre que les systèmes tels que ChatGPT soient désignés comme étant à haut risque en vertu de la législation de l’UE. Cela signifie qu’OpenAI devrait répondre à un certain nombre d’exigences en matière de sécurité et de transparence. « Soit nous serons en mesure de répondre à ces exigences, soit nous ne le pourrons pas. Il y a des limites techniques à ce qui est possible », a-t-il déclaré.

OpenAI ne veut pas divulguer ses secrets

Outre les défis techniques, les divulgations requises en vertu de la loi européenne sur l’IA présentent également des menaces commerciales potentielles pour OpenAI. Une disposition du projet actuel exige que les créateurs de modèles de fondation divulguent des détails sur la conception de leur système (y compris la puissance de calcul requise, le temps d’apprentissage et d’autres informations pertinentes liées à la taille et à la puissance du modèle) et fournissent des résumés des données protégées par le droit d’auteur utilisées pour l’apprentissage.

OpenAI avait l’habitude de partager ce type d’informations, mais le groupe a cessé de le faire car ses outils ont acquis une valeur commerciale de plus en plus grande. Il ne veut pas que des concurrents copient ses méthodes de travail.