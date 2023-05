Meta licencie des employés, la troisième fois en trois mois

Les licenciements ne s’arrêtent pas chez Meta, bien au contraire. La maison-mère de Facebook et Instagram a entamé une nouvelle vague de licenciements, c’est la troisième en l’espace de trois mois.

Il n’est pour l’instant pas précisé combien de travailleurs sont concernés par cette nouvelle vague, mais les licenciements, une fois de plus, semblent concerner principalement des fonctions autres que l’ingénierie. Des personnes travaillant dans les domaines du marketing, de la communication et du recrutement ont perdu leur emploi, selon Reuters. Meta va également supprimer près de 500 emplois dans son bureau irlandais, soit environ 20% de sa main-d’œuvre dans le pays.

À l’automne, Meta avait déjà supprimé 11 000 emplois, ce qui représentait 13% de ses effectifs. Mark Zuckerberg, le patron du groupe, avait déclaré que la conjoncture économique avait « entraîné un chiffre d’affaires beaucoup plus faible » que prévu. Il avait décrit les suppressions d’emplois comme « certains des changements les plus difficiles que nous ayons faits dans l’histoire de Meta » et « ce dont nous avons besoin pour aller de l’avant ».

Mark Zuckerberg a parlé ouvertement de la nécessité d’une plus grande efficacité au cours des mois qui ont suivi. Il a qualifié l’année 2023 d’« année de l’efficacité » pour Meta et a déclaré qu’il souhaitait créer une structure de gestion « plus plate » au sein de l’entreprise. « Je continue de croire que le ralentissement des embauches, l’aplatissement de notre structure de gestion, l’augmentation du pourcentage de techniciens dans notre entreprise et la hiérarchisation plus rigoureuse des projets amélioreront la rapidité et la qualité de notre travail », avait-il déclaré lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers trimestriels.