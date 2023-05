Lune : on sait où s’est crashé l’atterrisseur japonais Hakuto-R

Le 25 avril dernier, l’atterrisseur Hakuto-R de l’entreprise japonaise ispace perdait tout contact avec la Terre dans les ultimes secondes de sa descente vers la surface lunaire. Quelques heures plus tard, le PDG d’ispace déclarait que l’appareil s’était très probablement crashé, emportant avec lui le rover Rashid des Emirats Arabes Unis. L’agence spatiale japonaise n’était pas parvenue jusqu’ici à localiser l’épave d’Hakuto-R, mais heureusement, les caméras haute performance de l’orbiteur Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA ont pu balayer la zone du crash et ont fini par mettre à jour la zone exacte où l’atterrisseur s’était écrasé. L’image ci-dessous, réalisée à l’aide de la caméra NAC (Narrow Angle Cameras) du LRO, montre distinctement (enfin presque) plusieurs débris dans une petite région lunaire située à une latitude de 47,581 degrés nord et à une longitude de 44,094 degrés est.

Si la NASA est sûre de son fait, c’est aussi parce que l’agence spatiale américaine dispose d’autres clichés de cette même zone capturés avant le crash d’Hakuto-R. La comparaison entre les clichés a ainsi permis d’établir avec certitude que ces images montrent bien les débris d’Hakuto-R? D’autres photos seront prises par le LRO ces prochaines semaines, ce qui permettra d’affiner encore l’observation. Concernant ispace, et malgré l’échec d’Hakuto-R, la firme spatiale japonaise a déjà planifié sa prochaine mission lunaire à 2024, qui sera suivie encore par une troisième mission en 2025.