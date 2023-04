Le japonais Ispace a perdu le contact avec son atterrisseur lunaire Hakuto-R

Cela devait être le grand évènement spatial de ce mois d’avril. La société spatiale privée Ispace a perdu tout contact avec son atterrisseur lunaire Hakuto-R à l’instant même où ce dernier devait toucher la surface de la Lune. « Pour le moment, nous n’avons pas été en mesure de confirmer un atterrissage réussi sur la surface lunaire », a déclaré Takeshi Hakamada, le CEO d’ispace, lors d’un livestream « Actuellement, nous n’avons pas confirmé de communication en provenance de l’atterrisseur. […] Nous devons supposer que nous n’avons pas pu terminer l’atterrissage sur la surface lunaire. ”

Une mise à jour de la situation sera publiée après l’enquête des ingénieurs d’Ispace, mais l’on se dirige très probablement vers un échec de la mission. Ce serait évidemment une déception pour le japon, qui était sur le point de devenir le quatrième pays à poser une appareil sur la surface lunaire (après les Etats-Unis, l’URSS et la Chine). L’atterrisseur Hakuto-R avait décollé en direction de la Lune au mois de décembre dernier, et jusqu’ici, la mission se déroulait sans incidents notables, y compris durant les dernières secondes de la descente de l’atterrisseur.

Our HAKUTO-R Mission 1 Lunar Lander was expected to land on the surface of the Moon at 1:40 am JST on April 26, 2023. At this time, our Mission Control Center in Tokyo has not been able to confirm the success of the lander. (1/2)#ispace #HAKUTO_R #lunarquest

— ispace (@ispace_inc) April 25, 2023