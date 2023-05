Après Elon Musk, Emmanuel Macron rencontre Sam Altman, le CEO d’OpenAI (ChatGPT)

Sam Altman, CEO d’OpenAI et l’un des concepteurs de ChatGPT, fait actuellement la tournée des popottes européennes. Le jeune entrepreneur fait même un détour par la France et a rencontré aujourd’hui le président Emmanuel Macron ainsi que le ministre de l’économie Bruno Lemaire. Une semaine à peine après une entrevue avec Elon Musk (SpaceX, Tesla), voilà donc que l’Elysée remet les petits plats dans les grands afin discuter « tech » avec les pointures de la Silicon Valley.

La nécessaire régulation des IA génératives était au coeur de l’entretien présidentiel, ainsi que l’a confirmé Emmanuel Macron sur son compte Twitter : « Développer les talents et les technologies en France, agir pour une régulation aux niveaux français, européen et mondial, voilà nos priorités en matière d’intelligence artificielle. Nous en avons discuté avec Sam Altman, le créateur de ChatGPT ».

La thématique « régulatrice » a d’ailleurs été le fil rouge de Sams Altman tout au long de sa tournée mondiale (Toronto, Washington, Rio de Janeiro, Lagos, Lisbonne et donc Paris), comme si le CEO d’OpenAI faisait tout son possible pour anticiper la grogne et éviter les coups de semonces des régulateurs anti-trust (la CMA a la gâchette très sensible…). Altman est d’ailleurs l’un des rares CEO d’une société d’IA générative à défendre clairement le principe d’une régulation sous la surveillance des Etats, un discours qui tranche radicalement avec le positionnement idéologique quasi libertarien d’un Elon Musk… Reste qu’il faudra bien trouver le bon dosage entre régulation et innovation, sans quoi les technologies d’IA pourraient ne pas tenir toutes leurs promesses à terme (sans compter le boulevard qui serait ouvert pour la Chine).