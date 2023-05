Elon Musk rencontre Emmanuel Macron aujourd’hui (et on vous dit pourquoi)

Elon Musk est en France, et ce n’est pas pour prendre un peu de repos en se baladant à la Villette. Au moment d’écrire ces lignes, l’entrepreneur star est en discussion avec le Président français Emmanuel Macron, et l’on peut parier que la gestion de Twitter (et les soucis européens de Twitter) sera au coeur de la conversation, à moins que tout ceci ne fasse partie d’une énième campagne de séduction adressée aux tenanciers de la tech mondiale. La visite de Musk en France ne s’arrêtera pas à l’Elysée : dès ce soir, le CEO de Tesla participera à un diner organisé à l’Orangerie du château de Versailles, diner durant lequel Elon Musk pourra discuter le bout de gras avec le Ministre de l’Economie Bruno Lemaire. Le Ministre a déjà confirmé que la venue de Musk en France avait nécessité « des mois de travail et de négociations « .

Musk a aussi été invité à s’exprimer lors de la sixième édition de « Choose France », une conférence réunissant des centaines de patrons de multinationales. Le président Macron sera lui aussi présent à cette conférence et participera à une table ronde, sans doute encore en présence d’Elon Musk. L’entrepreneur américain profitera t-il de son séjour parisien pour évoquer les sujets qui fâchent, et notamment la « gestion » française de la pornographie sur les sites et réseaux sociaux – ce qui concerne donc aussi Twitter, qui pourrait donc être bloqué en France à la rentrée sans mesure de vérification d’âge – ?