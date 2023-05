Looking Glass + ChatGPT : le futur de l’IA domestique ?

Les afficheurs holographiques de la société américaine Looking Glass sont des merveilles de technologie, mais des merveilles horriblement chères, hormis le petit modèle de bureau qui s’avère déjà largement suffisant pour épater la galerie. Jamais à cours d’une idée lumineuse, Shawn Frayne, le CEO de Looking Glass, a conçu Liteforms, soit des avatars holographiques qui s’expriment à l’utilisateurs par le biais de ChatGPT : « Au cours des dernières années, nous avons prototypé de nouvelles façons non seulement de créer et de visualiser des hologrammes, mais aussi de communiquer avec eux » déclare Frayne, « Avec toutes les avancées majeures réalisées par les grands modèles de langage comme ChatGPT, c’est désormais possible ! Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de voir comment les marques du monde entier utilisent Liteforms pour connecter leurs fans à la magie des hologrammes parlants et « vivants ».

Dans le détail, l’utilisateur interagit avec un avatar holographique affiché sur un écran Looking Glass. Un logiciel fait la jonction entre la requête vocale de l’utilisateur et ChatGPT, et permet ensuite de transcrire la réponse de ChatGPT là encore de façon vocale. Looking Glass devrait en dire plus sur cette hybridation technologique lors de son évènement AWE programmé au début du mois de juin. Les Liteforms emblent en tout cas préfigurer l’avenir des assistants IA domestiques de type Alexa ou Siri…