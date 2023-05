Adieu à l’ISS : une descente orchestrée vers le point Nemo, le cimetière spatial de la Terre

Après plus de trois décennies de service dévoué à la science, la Station Spatiale Internationale (ISS) se prépare à faire ses adieux. Lancée en 1998, elle a été un symbole de coopération internationale et un laboratoire scientifique sans précédent en orbite terrestre basse. Cependant, après 2030, la station ne pourra plus garantir la sécurité nécessaire à ses occupants. Par conséquent, une retraite bien méritée attend l’ISS en 2031, mais pas avant un processus de descente soigneusement orchestré.

La descente de l’ISS débutera en 2026, avec une première phase qui réduira son altitude de 400 à 320 km. Une fois à cette altitude, une équipe sera envoyée pour effectuer un nettoyage complet de la station. L’objectif sera de récupérer tout objet de valeur et de réduire autant que possible le poids de la station.

Une descente en douceur

Après le nettoyage, l’ISS se trouvera à environ 280 km d’altitude et commencera à être lentement attirée par l’atmosphère terrestre. C’est là que le vaisseau cargo russe Progress entre en jeu. Habituellement utilisé pour ravitailler l’ISS, le Progress est prévu pour donner un coup de pouce à la station. Cependant, l’efficacité de cette intervention reste incertaine. Par conséquent, la NASA a demandé au Congrès américain un financement d’un milliard de dollars en 2024 pour développer un remorqueur spatial plus performant.

Une fois remorquée, la station se situera à une altitude de 120 km et traversera la couche la plus fine de l’atmosphère à une vitesse de 29 000 km/h. Cette vitesse extrême causera le décrochage de ses panneaux solaires. Puis, à environ 80 km d’altitude, les modules de l’ISS seront arrachés et se désintégreront en raison des températures extrêmes, provoquant plusieurs déflagrations soniques.

Rendez-vous au point Nemo

La destination finale de l’ISS est le point Nemo, situé dans l’océan Pacifique, une vaste zone maritime entre la Nouvelle-Zélande et l’Amérique du Sud. Connu comme le cimetière spatial de la Terre, le point Nemo est dépourvu de vie humaine et présente une faible activité de vie sous-marine en raison d’un manque de nutriments.

La descente contrôlée de l’ISS sera un défi majeur, compte tenu de sa masse. Pesant 450 tonnes, l’ISS est un véritable poids lourd par rapport à la station Mir de 120 tonnes (1986-2001) et à la station Skylab de 90 tonnes (1973-1979). Malgré ces défis, les agences spatiales sont déterminées à assurer une fin de vie sûre et contrôlée, marquant la fin d’une ère de la recherche spatiale et ouvrant la voie à de nouvelles aventures dans l’espace.