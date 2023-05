Samsung rachète eMagin, fabricant de micro-écrans OLED pour les casques XR

Samsung Display et eMagin ont finalisé un accord de fusion (ou plus communément un rachat) d’un montant de 218 millions de dollars. Cette collaboration vise à capitaliser sur les capacités uniques des micro-écrans OLED, qui sont fabriqués directement sur des tranches de silicium. Ces micro-écrans offrent en effet une densité de pixels beaucoup plus élevée dans de toutes petites dimensions, ce qui en fait une technologie d’affichage particulièrement adaptée à des casques XR ou VR plus compacts à l’instar des modèles Bigscreen Beyond et Shiftall MeganeX. Jusque récemment, eMagin fournissait surtout ses micro-écrans à l’armée américaine, mais le partenariat signé entre eMagin et Valve a redéfini les priorités de l’entreprise. eMagin se concentre désormais sur la production de micro-écrans 4K destinés au casques XR « grand public ».

Le rachat de Samsung devrait permettre à eMagin de franchir les obstacles de la production de masse, et à Samsung de bénéficier d’écrans à trés haute densité pour ses futurs modèles de casques XR… ou pour ses clients. Joo Sun Choi, président et directeur de la division Samsung Display, s’est félicité de ce rachat : « Nous nous attendons à ce que les appareils XR (Extended Reality) aient un potentiel de croissance important à l’avenir, et la technologie d’eMagin sur ce marché permettra à Samsung d’offrir des produits innovants à davantage de clients et de renforcer son activité liée à la réalité mixte ».