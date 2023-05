Google annonce supprimer les comptes inactifs depuis 2 ans

Google annonce un changement au niveau de l’inactivité et annonce que les comptes inactifs depuis depuis deux ans seront supprimés. Ce sera en place à compter de décembre 2023.

Attention à votre compte Google s’il est inactif

En 2020, Google avait annoncé son intention de supprimer le contenu des comptes utilisateurs afin de faire de la place. Maintenant, il est question de complètement supprimer le compte (et évidemment le contenu stocké dessus). C’est notable parce qu’un compte Google est utilisé pour plusieurs services, dont Gmail, YouTube, Google Photos, Google Drive, Google Docs, synchronisation Android et plus encore.

Pour l’instant, Google ne prévoit pas de supprimer les comptes contenant des vidéos YouTube. Il est vrai que ce serait délicat, car certains vieux clips abandonnés pourraient avoir une pertinence historique. Aussi, les comptes professionnels et ceux créés par les écoles ne sont pas concernés.

Google commencera à supprimer les comptes inactifs en décembre 2023 et adoptera une approche progressive, en commençant par les comptes qui ont été créés et qui n’ont plus jamais été utilisés. L’entreprise affirme qu’elle va « déployer cette mesure lentement et prudemment ». Les utilisateurs recevront des notifications plusieurs mois avant la suppression, aussi bien à l’adresse e-mail du compte que l’adresse e-mail de secours. Si l’utilisateur ne réagit pas, le compte sera supprimé.

Qu’est-ce qui fait qu’un compte reste actif ? Outre le fait de se connecter périodiquement, le fait d’être connecté et d’effectuer des actions de base est considéré comme une activité :

Lecture ou envoi d’un e-mail (comme l’affichage d’une alerte d’inactivité)

Utilisation de Google Drive

Visionnage d’une vidéo YouTube

Téléchargement d’une application sur le Google Play Store

Utilisation du moteur de recherche de Google

Utilisation de la fonctionnalité Connexion à Google pour se connecter à une application ou à un service tiers

Utiliser son smartphone Android

Mais au fait, pourquoi Google décide-t-il de supprimer les comptes ? Voici ce que déclare le groupe :