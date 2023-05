Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 : la conférence Unpacked se tiendrait le 26 juillet prochain

Samsung ne devrait plus trop tarder à présenter ses Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, et si l’on en croit plusieurs sources, la conférence Unpacked de ces modèles devrait avoir lieu le 26 juillet prochain, soit bien en avance par rapport au calendrier habituel du fabricant. Outre les Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip 5, Samsung dévoilerait probablement lors de cet Unpacked la Galaxy Watch 6, soit le prochain modèle de montre connectée de la marque sud coréenne.

Un leak du Galaxy Z Flip 5

Cette présentation « avancée » pourrait être due aux contre performances financières de la division semi conducteurs de Samsung ; une présentation anticipée suivie d’un lancement lui aussi avancé de quelques semaines pourrait sans doute améliorer les résultats de Samsung sur le Q3 (pour rappel, Samsung a vu ses profits dégringoler de 95% sur le Q1, du jamais vu depuis 14 ans).

Incidemment, une sortie en avance permet d’éviter la confrontation directe avec le Pixel 8 et surtout l’iPhone 15/15 Pro, des modèles qui seront disponibles vers la rentrée de septembre.