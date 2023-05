La NASA met un terme à la mission Lunar Flashlight visant à localiser des sources de glace sur la lune

La NASA annonce avoir interrompu sa mission Lunar Flashlight visant à localiser des sources de glace sur la lune. L’agence spatiale américaine confirme avoir rencontré des problèmes quasi insurmontables avec le système de propulsion du satellite. Malgré les efforts des ingénieurs ces derniers mois, l’engin spatial n’a pas été en mesure de générer une poussée suffisante permettant d’assurer son voyage vers la Lune. Pour toute explication, la NASA affirme qu’une accumulation de débris dans les conduites de carburant est la cause probable des différents soucis de moteur, empêchant ainsi le CubeSat de fonctionner de manière optimale.

Développée par des étudiants de Georgia Tech, la mission Lunar Flashlight avait été lancée au mois de décembre dernier, l’objectif final étant d’assurer une expédition de quatre mois au pôle sud (perpétuellement sombre) de la lune et de chercher de possibles traces de glace à sa surface. Malheureusement, et malgré de nombreuses tentatives pour résoudre le problème moteur, l’engin va poursuivre sa trajectoire actuelle et se rapprocher potentiellement de l’orbite du soleil.