Linda Yaccarino officialisée en tant que nouvelle patronne de Twitter

Elon Musk confirme que Linda Yaccarino devienne la nouvelle patronne de Twitter. Elle occupera le poste de directrice générale dans six semaines. Elle « se concentrera principalement sur les opérations commerciales, tandis que je me concentrerai sur la conception de produits et les nouvelles technologies », indique le propriétaire de Twitter. « J’ai hâte de travailler avec Linda pour transformer cette plateforme en X, l’application à tout faire », a-t-il ajouté.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023