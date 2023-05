Elon Musk annonce avoir embauché… le prochain CEO de Twitter

Il l’avait annoncé et finalement, il l’a fait : Elon Musk affirme sur Twitter avoir embauché son successeur à la tête de la firme à l’oiseau bleu. Et l’on sait aussi que c’est une femme : « Elle démarrera dans moins de 6 semaines » précise Musk. Elon Musk continuera de jouer un rôle important chez Twitter et a déjà prévu d’occuper le double poste de Président exécutif du conseil d’administration et de directeur technique (CTO/Chief Technical Officer), ce qui lui permettra de superviser les nouveaux produits et services de Twitter.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023