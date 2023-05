Google annonce un traducteur universel « vidéo », qui clone la voix et cale le mouvement des lèvres !

Google n’a pas lésiné sur les nouveautés logicielles lors de sa conférence d’introduction de la Google I/O, mais le géant américain a carrément stupéfié les observateurs en dévoilant un traducteur universel « vidéo » d’un tout nouveau genre, capable non seulement de traduire les paroles d’une langue à une autre mais aussi de cloner la voix du locuteur lors de cette opération et même de modifier le mouvement des lèvres de ce dernier afin de se caler parfaitement à la traduction « orale » ! Le résultat est confondant, et c’est bien entendu une nouvelle fois l’intégration de l’IA qui a permis cette prouesse technologique.

🚨 Google announces its mind-blowing Universal Translator AI tool.

It not only translates but also changes the lip movements in accordance with that language.

Youtube will soon get this feature. pic.twitter.com/IPVjLxEZMn

— Barsee 🐶 (@heyBarsee) May 11, 2023